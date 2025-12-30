Conavi Medical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Conavi Medical hat sich am 29.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Conavi Medical vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,360 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,080 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 322,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,12 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,16 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at