30.01.2026 06:31:29
Concentra Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Concentra Group äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 539,1 Millionen USD – ein Plus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Concentra Group 465,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,30 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,16 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,90 Milliarden USD umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
