Concentra Group Holdings Parent Aktie

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WKN DE: A40JKQ / ISIN: US20603L1026

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08.09.2026 15:25:58

Concentra Names Tanner Newton CFO; Matt DiCanio To Become CEO

(RTTNews) - Concentra Group Holdings Parent, Inc. (CON), on Tuesday appointed Senior Vice President of Strategy and Finance Tanner Newton as Executive Vice President and Chief Financial Officer, effective November 1.

President and CFO Matt DiCanio will become President and Chief Executive Officer on the same date.

Newton will lead the company's finance organization, overseeing accounting, financial reporting, planning, treasury, tax, capital markets, corporate development and investor relations.

The appointment is part of a previously announced multiyear leadership succession plan, which was unanimously approved by the Board.

Newton joined the company in January 2025 after more than a decade in private equity and investment banking.

In the pre-market trading, Concentra is 0.09% higher at $34.50 on the New York Stock Exchange.

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