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01.07.2026 06:31:29
Concentrix: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Concentrix präsentierte in der am 29.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 2,46 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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