CNX Coal Resources LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A14VPD / ISIN: US12592V1008
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24.03.2026 12:48:02
Concentrix Corporation Q1 Profit Retreats
(RTTNews) - Concentrix Corporation (CNXC) announced earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $21.58 million, or $0.33 per share. This compares with $70.25 million, or $1.04 per share, last year.
Excluding items, Concentrix Corporation reported adjusted earnings of $168.15 million or $2.61 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.4% to $2.500 billion from $2.372 billion last year.
Concentrix Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $21.58 Mln. vs. $70.25 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $1.04 last year. -Revenue: $2.500 Bln vs. $2.372 Bln last year.
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