CNX Coal Resources LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A14VPD / ISIN: US12592V1008
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30.06.2026 05:02:37
Concentrix Corporation Reveals Increase In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Concentrix Corporation (CNXC) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $55.28 million, or $0.86 per share. This compares with $42.09 million, or $0.63 per share, last year.
Excluding items, Concentrix Corporation reported adjusted earnings of $160.19 million or $2.63 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.9% to $2.462 billion from $2.417 billion last year.
Concentrix Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $55.28 Mln. vs. $42.09 Mln. last year. -EPS: $0.86 vs. $0.63 last year. -Revenue: $2.462 Bln vs. $2.417 Bln last year.
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