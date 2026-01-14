14.01.2026 06:31:28

Concentrix legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Concentrix hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 23,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Concentrix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,55 Milliarden USD im Vergleich zu 2,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,91 USD sowie einem Umsatz von 2,54 Milliarden USD gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -20,360 USD. Im Vorjahr waren 3,71 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Concentrix in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,83 Milliarden USD im Vergleich zu 9,62 Milliarden USD im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,50 USD und einem Umsatz von 9,80 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen