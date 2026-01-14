Concentrix legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Concentrix hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 23,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Concentrix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,55 Milliarden USD im Vergleich zu 2,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,91 USD sowie einem Umsatz von 2,54 Milliarden USD gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -20,360 USD. Im Vorjahr waren 3,71 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Concentrix in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,83 Milliarden USD im Vergleich zu 9,62 Milliarden USD im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,50 USD und einem Umsatz von 9,80 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

