Concentrix: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Concentrix veröffentlichte am 24.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,50 Milliarden USD – ein Plus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Concentrix 2,37 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at