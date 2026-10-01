Concentrix: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Concentrix hat am 29.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 16,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Concentrix 1,34 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,19 Prozent auf 2,45 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Concentrix 2,48 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at