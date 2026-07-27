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27.07.2026 06:31:29
Concepcion Industrial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Concepcion Industrial ließ sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Concepcion Industrial die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,10 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Concepcion Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,900 PHP in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Concepcion Industrial 5,15 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,22 Milliarden PHP umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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