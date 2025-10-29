Concepcion Industrial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Concepcion Industrial hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,28 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Concepcion Industrial 0,360 PHP je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,88 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 3,79 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at