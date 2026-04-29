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29.04.2026 06:31:29
Concepcion Industrial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Concepcion Industrial ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Concepcion Industrial die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,450 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,76 Milliarden PHP – das entspricht einem Minus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,85 Milliarden PHP in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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