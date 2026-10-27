Concepcion Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Concepcion Industrial hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,30 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 PHP je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Concepcion Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 4,37 Milliarden PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,88 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren, um 12,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at