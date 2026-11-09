LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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10.11.2026 00:00:00
Concerts, sports and Mice: Promoters line up for Marina Bay Sands’ new entertainment arena
Opening in 2031, the 15,000-seat venue will host global acts and more, says the integrated resort’s COO Paul TownWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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