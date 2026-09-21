Concierge Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Concierge Technologies ließ sich am 18.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Concierge Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,02 Prozent auf 6,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Concierge Technologies 7,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,100 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Concierge Technologies im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 16,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,31 Millionen USD im Vergleich zu 30,15 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at