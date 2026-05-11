Concierge Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Concierge Technologies äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at