Concierge Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Concierge Technologies äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,4 Millionen USD – ein Plus von 34,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Concierge Technologies 7,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at