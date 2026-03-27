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27.03.2026 06:31:29
Concord Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Concord Acquisition A ließ sich am 25.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Concord Acquisition A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,080 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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