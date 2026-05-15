Concord Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Concord Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Concord Acquisition A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Concord Acquisition A 1,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 284,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at