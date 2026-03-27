Concord Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Concord Acquisition A lud am 25.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 57,30 Prozent auf 0,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,820 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Concord Acquisition A ein EPS von -0,300 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,87 Millionen USD – eine Minderung um 68,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,13 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at