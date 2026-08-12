Concord Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Concord Acquisition A hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Concord Acquisition A 1,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at