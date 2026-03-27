Concord Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Concord Acquisition A gab am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,080 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at