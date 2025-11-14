Concord Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Concord Acquisition A hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 83,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at