Concord Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Concord Acquisition A präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at