Concord Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Concord Acquisition A veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Concord Acquisition A 0,180 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at