Concord Biotech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Concord Biotech veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,52 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Concord Biotech 4,21 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 2,57 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 26,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at