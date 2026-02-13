Concord Biotech gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Concord Biotech präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,26 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Concord Biotech 2,78 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at