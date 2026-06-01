01.06.2026 06:31:29

Concord Biotech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Concord Biotech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 8,46 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Concord Biotech 13,42 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,30 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,26 Milliarden INR.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 24,78 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 35,52 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 10,59 Prozent auf 10,55 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Concord Biotech 11,80 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 26,39 INR sowie einen Umsatz von 11,41 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

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