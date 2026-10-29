Concord Biotech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Concord Biotech hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,65 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Concord Biotech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,09 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at