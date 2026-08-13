Concord Enviro Systems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Concord Enviro Systems hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Concord Enviro Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8,49 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,99 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Concord Enviro Systems mit einem Umsatz von insgesamt 853,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,65 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at