Concord Enviro Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Concord Enviro Systems hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,99 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,17 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,25 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,34 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at