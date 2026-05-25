25.05.2026 06:31:29

Concord Enviro Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Concord Enviro Systems hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 6,84 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Concord Enviro Systems 22,11 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,06 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,07 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,55 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 27,29 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,58 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 6,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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