Industrial Bank Aktie
WKN DE: A0M4UY / ISIN: CNE000001QZ7
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29.05.2026 15:22:03
Concord New Energy to sell S$158.2 million in assets to Industrial Bank Financial Leasing
In this sell-and-leaseback deal, a CNE unit will lease the assets back for a period of 14 yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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