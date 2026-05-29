Industrial Bank Aktie

Industrial Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4UY / ISIN: CNE000001QZ7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.05.2026 15:22:03

Concord New Energy to sell S$158.2 million in assets to Industrial Bank Financial Leasing

In this sell-and-leaseback deal, a CNE unit will lease the assets back for a period of 14 yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Industrial Bank Co Ltd (A)

mehr Nachrichten