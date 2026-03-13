Howard Hughes Holdings Aktie
ISIN: US44267T1108
|
13.03.2026 18:16:56
Concorde Financial Exits Howard Hughes Holdings, Developer of Large Sun Belt Communities
According to a recent SEC filing dated February 17, 2026, Concorde Financial Corp disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold out its entire stake in Howard Hughes Holdings (NYSE:HHH), liquidating 52,047 shares in an estimated $4.28 million trade based on quarterly average pricing.Concorde Financial Corp sold out its entire Howard Hughes Holdings stake. As of February 16, 2026, shares of Howard Hughes Holdings were priced at $82.15, up 9.5% over the past year, underperforming the S&P 500 by 2.3 percentage points. The position was previously 2.4% of the fund’s assets under management as of the prior quarter.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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