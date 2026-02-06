Concordia Financial Group,: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Concordia Financial Group, äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,49 JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Concordia Financial Group, im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 114,52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 95,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at