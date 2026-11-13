Concordia Financial Group,: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Concordia Financial Group, hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,500 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Concordia Financial Group, 928,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 837,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at