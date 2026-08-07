Concordia Financial Group, gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Concordia Financial Group, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 28,81 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Concordia Financial Group, 23,68 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 125,69 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 108,31 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at