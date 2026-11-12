Concordia Financial Group, gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Concordia Financial Group, präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 38,72 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 24,56 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 147,83 Milliarden JPY – ein Plus von 19,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Concordia Financial Group, 123,49 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at