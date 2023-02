Concordia Financial Group, gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Concordia Financial Group, hat am 06.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 13,87 JPY gegenüber 11,74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,56 Milliarden JPY – ein Plus von 14,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Concordia Financial Group, 68,48 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at