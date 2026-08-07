07.08.2026 06:31:29

Concordia Financial Group, informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Concordia Financial Group, veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Concordia Financial Group, 0,490 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,29 Prozent auf 788,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 749,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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