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13.05.2026 06:31:29
Concordia Financial Group,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Concordia Financial Group, hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,56 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 132,82 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108,10 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 94,02 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 71,63 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Concordia Financial Group, in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 479,13 Milliarden JPY im Vergleich zu 395,89 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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