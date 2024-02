Concordia Financial Group,: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Concordia Financial Group, gab am 06.02.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 13,74 JPY. Im letzten Jahr hatte Concordia Financial Group, einen Gewinn von 13,87 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,94 Milliarden JPY – ein Plus von 6,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Concordia Financial Group, 78,56 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 12,99 JPY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 58,10 Milliarden JPY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at