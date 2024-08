Concordia Financial Group, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Concordia Financial Group, lud am 05.08.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,47 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,34 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 87,49 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Concordia Financial Group, 82,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at