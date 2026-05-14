Concordia Financial Group, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Concordia Financial Group, hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Concordia Financial Group, im vergangenen Quartal 846,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Concordia Financial Group, 709,3 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,87 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,18 Milliarden USD gegenüber 2,60 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at