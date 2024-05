Concordia Financial Group, stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Concordia Financial Group, äußerte sich am 13.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 11,20 JPY gegenüber 8,79 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 95,12 Milliarden JPY gegenüber 86,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 57,16 JPY. Im letzten Jahr hatte Concordia Financial Group, einen Gewinn von 47,40 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Concordia Financial Group, im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 352,57 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 311,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 55,69 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 247,06 Milliarden JPY festgelegt.

Redaktion finanzen.at