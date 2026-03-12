Concrete Pumping hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Concrete Pumping hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,060 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 90,6 Millionen USD gegenüber 86,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at