Concrete Pumping Holdings, Inc. Reports Decline In Q4 Profit
(RTTNews) - Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) revealed earnings for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $4.88 million, or $0.09 per share. This compares with $8.99 million, or $0.16 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.4% to $108.79 million from $111.48 million last year.
Concrete Pumping Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.88 Mln. vs. $8.99 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.16 last year. -Revenue: $108.79 Mln vs. $111.48 Mln last year.
