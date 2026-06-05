Concrete Pumping Holdings Shares Surge 38%

(RTTNews) - Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) shares soared 38.93 percent, gaining $3.12 to $11.10 on Friday, possibly due to the company's report yesterday about fiscal second-quarter results that showed a return to profitability, supported by higher revenue and operating income.

The stock is currently trading at $11.10, compared with its previous close of $7.98 on the Nasdaq. During the session, it opened at $11.31 and traded between $9.70 and $11.92. Trading volume reached 1.24 million shares, well above its average volume of 133,033 shares.

Revenue increased to $106.8 million for the quarter ended April 30, 2026, from $94.0 million in the same period last year. Income available to common shareholders was $2.1 million, compared with a loss of $0.4 million a year earlier. Earnings were $0.04 per share, versus a loss of $0.01 per share in the prior-year quarter. Operating income improved to $12.1 million from $8.3 million, while gross profit rose to $41.3 million from $36.2 million.

Concrete Pumping Holdings shares have traded between $5.55 and $11.92 over the past 52 weeks.