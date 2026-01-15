Concrete Pumping verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Concrete Pumping hat am 13.01.2026 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 108,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111,5 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,090 USD beziffert, während im Vorjahr 0,260 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 392,87 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 7,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 425,87 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at