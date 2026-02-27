Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
27.02.2026 17:00:01
Condé Nast CEO says AI is a ‘death blow’ to Google search
Roger Lynch says publisher of Vogue and The New Yorker increased revenue last year with subscription growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 923,00
|2,02%
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 885,00
|-0,13%
|Alphabet A (ex Google)
|263,25
|1,17%
|Alphabet C (ex Google)
|263,00
|1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.